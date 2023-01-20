شاهد.. ماجد المهندس يسجد ويقبل أرض العراق

لفت الفنان ماجد المهندس الأنظار فور وصوله مطار العراق لإحياء حفل ختام بطولة خليجي 25 برفقة الفنانة أحلام.

وفاجأ المهندس الجميع، وسجد على الأرض ثم قام بتقبلها، في لقطة خطفت قلوب العراقيين.

طرح المهندس، خلال الساعات الماضية أغنية جديدة بعنوان “بصراوي تلقانة” يرحب من خلالها بالوفود الخليجية القادمة إلى البصرة.

والاغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان حسام كامل.

وكتب ماجد المهندس على صفحته بانستغرام: “هلي وناسي في العراق الحبيب اللي عمرهم ماخيبوا ظني شكرا بحجم السماء. سعدت بزيارة وطني العراق واشعر بالفخر بمشاركتي بهذا الانجاز المشرف وشكرا لكل من ساهم بهذا العمل الكبير”.

هذا ويشارك ماجد المهندس في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية “سعودي أيدول”، ضمن أعضاء لجنة التحكيم التي تضم أصالة وأحلام وأصيل أبوبكر.