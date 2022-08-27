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قناة النهار

شاهد ماكرون يشرب الشاي داخل ديسكو ماغراب ويتلقى عدة هدايا

بقلم قناة النهار
شاهد ماكرون يشرب الشاي داخل ديسكو ماغراب ويتلقى عدة هدايا
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شاهد ماكرون يشرب الشاي داخل ديسكو ماغراب ويتلقى عدة هدايا

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