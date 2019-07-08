شاهد ما فعله أوناس للاعب غينيا بعد تسجيله لهدفه

قام الدولي الجزائري “آدم أوناس” بإستفزاز زميله في نادي نابولي “أمادو دياوارا”، وذلك بعد تسجيله لثالث أهداف الخضر، أمام غينيا.

وتوجه صاحب القدم اليُسرى بإشارة بإصبعه لصديقه المُقرب داخل صفوف “البيرتينوبي”، والذي اكتفى بمشاهدة الجناح الطائر يتلاعب بمُدافعي “السيلي ناسيونال”.

وكان النجم السابق لـ”بوردو” تألق بشكل لافت، سهرة الأحد، عندما هز الشباك لثالث مرة منذ بداية “الكان 2019″ في مصر.

ويحتل النجم الصاعد لـ”الخضر” صدارة هدافي نهائيات كأس أمم إفريقيا، بالتساوي مع كل من السنغالي “ساديو ماني” والنيجيري “أوديون إيغالو”.