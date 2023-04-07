إعــــلانات
قناة النهار

شاهد ما قاله رحيم عن الممثل علي شرف “بولومبو”..

بقلم النهار أونلاين
شاهد ما قاله رحيم عن الممثل علي شرف “بولومبو”..
  • 24
  • 0

شاهد ما قاله رحيم عن الممثل علي شرف “بولومبو”.. “نحبو بزاف”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/eQvYV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر