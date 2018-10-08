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شاهد.. ما لم ترصده الكاميرات بين محرز وصلاح !

الرياضة
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شاهد.. ما لم ترصده الكاميرات بين محرز وصلاح ! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر بعض المشاهد من اللحظات التي سبقت إنطلاق مواجهته أمام مانشستر سيتي.

وأظهر تبادلا للتحية بين النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في صورة تبرز الاحترام المتبادل بين نجما الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي إفترقا على التعادل السلبي خلال مواجهتهما أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة.

وشهدت المباراة تواجد النجمين العربين محمد صلاح ورياض محرز في القائمة الأساسية للمباراة.


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