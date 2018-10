شاهد.. ما لم ترصده الكاميرات بين محرز وصلاح !

وأظهر تبادلا للتحية بين النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في صورة تبرز الاحترام المتبادل بين نجما الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي إفترقا على التعادل السلبي خلال مواجهتهما أمس الأحد في قمة مباريات المرحلة الثامنة.

وشهدت المباراة تواجد النجمين العربين محمد صلاح ورياض محرز في القائمة الأساسية للمباراة.

👀 Access all areas 👀

🎥 Go behind-the-scenes from yesterday's @ManCity encounter with our latest Inside Anfield: https://t.co/UUb6wakkis pic.twitter.com/68edCNRNhs

— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2018