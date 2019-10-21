شاهد.. متسابقة “the voice” تبكي وتهاجم بقسوة الساخرين من والدتها

صدمت المشاركة في مسابقة “the voice”، نورهان المرشدي، بالإنتقادات القاسية التي تعرضت لها والدتها، بعد أن وقعت أرضا فرحا بتأهلها.

وتأهلت نورهان المرشدي إلى المرحلة المقبلة من البرنامج، بعدما إلتفت لها أحلام، لتختارها ضمن فريقها في آخر حلقة من مرحلة “الصوت وبس”.

وعبرت والدة المرشدي على فرحتها الكبيرة بتأهل إبنتها في آخر اللحظات، ولم تتمالك نفسها لتسقط أرضا.

ونالت ردة فعل الأم العفوية بفوز إبنتها، سخرية الجمهور، والذي تغاضى عن الصوت الجميل لنورهان المرشدي، وركز على تصرف والدتها.

لتخرج المتسابقة عن صمتها، وترد على الانتقادات التي طالت والدتها، عبر مقطع فيديو نشرته على صفحتها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت المرشدي في الفيديو الذي عرف انتشارا كبيرا: “أمي تاج فوق دماغي وعمري ما رح أسمح لأحد أن يتهكم عليها”.

وواصلت المتسابقة كلامها باكية: “الناس تركت الغناء وكل حاجة أنا عملتها وبيتكلموا على أمي، أنا أمي كافحت عشان تخليني واقفة على مسرح زي دا”.

وانتقلت المتسابقة، نورهان المرشدي، للمرحلة المقبلة من برنامج “the voice”، بعد انضمامها لفريق أحلام.