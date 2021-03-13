شاهد.. محمد رمضان يتعرض لإصابة شديدة خلال التصوير

تعرض النجم المصري محمد رمضان، لإصابة شديدة خلال تصويره أحد مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد موسى.

ونشر الفنان، مقطع فيديو على حسابه بانستغرام، يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها.

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: “إصابتي كانت شديدة أثناء التصوير، ولكن الحمد لله، الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون”.

وبين مقطع الفيديو، حجم الجروح والحروق وإنسلاخ للجلد، التي تعرض لها الفنان، على الجانب الأيمن من ظهره.

للتذكير، يقوم ببطولة مسلسل موسى والذي سيتم عرضه في رمضان المقبل، كل من محمد رمضان وسمية الخشاب.

https://www.instagram.com/p/CMUdBZoBAs1/