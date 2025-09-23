شاهد.. محمد رمضان يرقص مع لارا ترامب وإبنتها

شارك الفنان المصري محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه برفقة لارا ترامب، زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإبنتها.

وظهر في الفيديو، محمد رمضان، وهو يرقص مع لارا ترامب وإبنتها كارولينا، على إحدى أغانيه أثناء تصوير كليب جديد، في ولاية فلوريدا.

وكان رمضان، يعلّم لارا وابنتها بعض الحركات الراقصة، ما أضفى طابعًا ترفيهيًا على أجواء التصوير.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلًا: “أفضل يوم عمل مع لارا ترامب وإبنتها.. الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب.. أحلى فتاة في العالم.. تابعونا”.

مما أثار فضول متابعيه إلى طرح تساؤلات حول طبيعة التعاون الفني المرتقب بينه وبين لارا ترامب.

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا بين متابعي رمضان، خاصة أنه جاء بعد الجدل الذي صاحب ظهوره مؤخرًا برفقة لارا ترامب خلال إحدى الفعاليات في ميامي.

وتزامن ذلك مع إصدار محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان “تصدق ولا متصدقش” على موقع “يوتيوب”.

https://www.instagram.com/p/DO56JYPDRk4/?hl=ar&img_index=6