شاهد.. محمد رمضان يستفز متابعيه بالدولارات مرة أخرى!

عاد النجم المصري محمد رمضان، لإثارة الجدل من جديد، بعد موجة الإنتقادت التي تعرض لها قبل أيام إثر نشره فيديو وهو يقوم برمي الدولارات.

وكرر الفنان المصري ​محمد رمضان​ فعلته بفيديو جديد من المسبح نفسه، وهو يحمل بيده رزمة دولارات.

ولاقى الفيديو ضجة واسعة في صفوف متابعيه الذين إستفزهم ما يقوم به، وطالبوه بالتوقف عن هذه التصرفات.

ونشر محمد رمضان الفيديو السابق، بعد أن حكمت المحكمة في مصر بأن يدفع مبلغ قيمته 6 ملايين جينه كتعويض للطيار المفصول أشرف أبو اليسر.

وأثار رمضان الجدل، وكأنه يريد أن يؤكد لمتابعيه إن قرار المحكمة لن يؤثر عليه.

هذا ويشارك الفنان في هذا الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل “موسى”.

https://www.instagram.com/p/CNc5lodBtin/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again