شاهد.. محمد رمضان ينزع حذائه على منصة التكريم بعد سقوطه العنيف العام الماضي

قام الفنان محمد رمضان، بنزع حذائه أثناء تكريمه أمس الأربعاء، مؤكدا إنه أنه لم يعد يثق في أي حذاء بعد سقوطه المروع العام الماضي خلال تكريمه.

ونشر رمضان مقطع فيديو من حفل التكريم، يوثق لحظة نزعه لحذائه على صفحته بانستغرام وكتب: ” بعد التكريم الأخير مبقتش اثق في أي جزم”.

وتم تكريم الفنان، عن دوره في مسلسل “موسى” الذي عرض بموسم رمضان 2021.

يذكر أن رمضان تعرض لموقف محرج، في شهر نوفمبر من العام الماضي في حفل لتكريمه، حيث سقط أرضا أثناء توجهه للحصول على التكريم في مهرجان ضيافة المقام في الإمارات العربية.

وتصدر رمضان الترند، على موقع تويتر بعد سقطته المروعة، وحاول رمضان تجاوز الموقف المحرج ونشر فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل، وأرفقه بأغنيته الشهيرة “بم بم”، وعلق على الفيديو قائلا: ثقة في الله، ما يوقع إلا الشاطر.

https://www.instagram.com/p/CRUb3wABTpZ/