شاهد مدرسة في سعيدة وكأنك في اليابان

تطرق الشيخ النوي في حصته طالع هابط، إلى منطقة بيرسين بولاية سعيدة، أين توجد مدرسة مهمش وينعدم فيها شروط التدريس.

وأضاف النوي، أن الأمرالملفت للإنتباه هو وجود أشغال أمام ساحة المدرسة أين يشكل خطر على التلاميذ.