قناة النهار شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه بقلم النهار أونلاين نشر في 10 ماي 2023 - 22:55 شارك غرِّد أرسل 95 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3aZEp اقرأ أيضا لشطر عبد العزيز: والدتي من ساندتني في قراري بالتوقف عن الدراسة والتوجه للتجارة قناة النهار 03 ماي المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي جالية: مع إقتراب موسم الإصطياف .. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 07 ماي موجة حر قياسية بدرجات تصل إلى 42 درجة عبر 13 ولاية قناة النهار 28 أفريل صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر قناة النهار 09 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة قناة النهار 09 ماي شاب يجهش بالبكاء ويحتضنه رئيس المجلس الأعلى للشباب خلال حوار مع مجموعة من الشباب قناة النهار 10 ماي أمير شرقي: قرار منع الدراجات دون إستثناء حتى من يعمل في مجال التوصيل قناة النهار 23 أفريل تشييع جثمان وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق "عبد الحميد حمداني" ببن عكنون قناة النهار 27 أفريل طالع هابط: شاهد مفخرة الجزائر.. تكريم قراء القرآن عبد العزيز سحيم و عماد ناعوس قناة النهار 23 أفريل