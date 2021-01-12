شاهد.. “مصطفى غير هاك” يشارك في كليب أغنية إبنه الجديدة

شارك الفنان الكوميدي المحبوب مصطفى هيمون والمعروف فنيا بمصطفى غير هاك، في فيديو كليب أغنية إبنه الجديدة.

وتحمل الأغنية عنوان “ما بقاتش قعدة في 2021″، والتي أداها الفنان الصاعد لحبيب هيمون.

وتتحدث الأغنية والتي كتبها ولحنها لحبيب هيمون، موضوع الحرقة وأحلام الشباب للهروب إلى الخارج ظنا منهم أنهم سيجدون كل ما يحلمون به هناك.

وقام مصطفى غير هاك، بتقديم نصائح لهؤلاء الشباب من خلال الأغنية.

ووجه الفنان القدير رسالة مهمة إلى الشباب عبر كليب الأغنية، وهي أنهم حتى وإن وجدوا أحلامهم هناك، فلن يجدوا دفئ العائلة.

هذا وسجلت الأغنية حضورها في التوندونس على اليوتيوب، في الأيام الأولى من السنة الجديدة.

https://www.youtube.com/watch?v=Li85BsPOVrQ