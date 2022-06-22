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قناة النهار

شاهد.. مطاردة سائق دراجة نارية يقوم بمناورات خطيرة عن طريق حوامات الأمن الوطني

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. مطاردة سائق دراجة نارية يقوم بمناورات خطيرة عن طريق حوامات الأمن الوطني
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