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قناة النهار

شاهد معاناة سكان الفوضوي بالمالحة في عين النعجة بعد سقوط الأمطار

بقلم قناة النهار
شاهد معاناة سكان الفوضوي بالمالحة في عين النعجة بعد سقوط الأمطار
سكن
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شاهد معاناة سكان الفوضوي بالمالحة في عين النعجة بعد سقوط الأمطار

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