قناة النهار شاهد معاناة سكان الفوضوي بالمالحة في عين النعجة بعد سقوط الأمطار بقلم قناة النهار نشر في 19 نوفمبر 2022 - 10:53 سكن شارك غرِّد أرسل 116 0 شاهد معاناة سكان الفوضوي بالمالحة في عين النعجة بعد سقوط الأمطار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pnG8G اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يوجه رسالة أخوة وصداقة للشعب و الشباب الكوبي قناة النهار 17 نوفمبر بلماضي: نملك لاعبين بمستوى عالي سيقدمون الكثير للمنتخب قناة النهار 17 نوفمبر الجزائر تتسلّم رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قناة النهار 12 نوفمبر شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس قناة النهار 15 نوفمبر بلماضي: التغييرات الكثيرة تهـدد تماسك الفريق لكن يجب تجريب اللاعبين قناة النهار 17 نوفمبر شاهد السفير الفرنسي يتحدث باللغة الامازيغية ويكشف عن الموسيقى القبائلية التي يحبها قناة النهار 10 نوفمبر النهار ترندينغ: الجزائر تحتفل بالذكرى الـ 68 لإندلاع الثورة .. ملحمة شعب وعزة أمة قناة النهار 01 نوفمبر عمال شركة الأنابيب ينتفضون أمام الوزير ويفضحون أحد المسؤولين.. "ما تامنوهش هذاك كذّاب " قناة النهار 15 نوفمبر جمارك: خلال الـ9 أشهر من السنة الجارية.. 1.5 مليار دج عائدات "المضاربين" قناة النهار 13 نوفمبر