شاهد.. معتصم النهار يقع ضحية مقلب “رامز عقله طار” وهذا رد فعله

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

وقع النجم السوري معتصم النهار، ضحية لحلقة أمس من برنامج المقالب الشهير “رامز عقله طار“، والذي يعرض على قناة الـ”أم بي سي”.

ونجح مقدم البرنامج، الممثل رامز جلال، في رفع درجة توتر معتصم داخل كبسولة “الهوب دروب”، بتصرفات إستفزازية.

وقام جلال برش معتصم النهار، برائحة مزعجة وبالماء وبمطفأة الحريق.

ولم يجد معتصم مفراً سوى القفز من الكبسولة داخل حوض السباحة.

ليتعرض الفنان، لصدمة حينما إكتشف هوية رامز الحقيقية والذي كان متنكرا بزي رجل هندي.

وإنفعل معتصم النهار، بشدة لدرجة تدخل الفريق المساعد قبل ضربه لرامز جلال.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=120371983389283