شاهد.. مغنية أمريكية تؤدي ما تبكيش للراحل حسني ببراعة

أدت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، القاطنة بفيرمونت، أغنية “ما تبكيش“، لنجم الأغنية الرايوية الجزائرية الراحل الشاب حسني.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، مقطع فيديو للمغنية وهي تؤدي أغنية نجم الراي الجزائري.

وعلقت السفارة على الفيديو قائلة: “شاهدوا هذا الفيديو للمغنية الأمريكية جينيفر جراوت القاطنة بفيرمونت وهي تؤدي أغنية “ما تبكيش” للراحل الشاب حسني”.

وأضافت السفارة: “وقد حظيت جينيفر بالانتباه لأول مرة عندما وصلت إلى نهائيات آرابز غوت تالنت في 2013 وغنت “بعيد عنك” لأم كلثوم”.

وتابعت السفارة: “ما هي الأغنية الجزائرية التي تود أن تسمعها منها مستقبلا؟”.

https://www.facebook.com/USEmbassyAlgiers/videos/875194943161869

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هذا ورغم مرور 27 سنة على رحيل أسطورة فن الراي حسني شقرون الملقب فنيا بالشاب حسني، لا يزال يحتل صدارة الأغنية الرايوية. وباقي في قلوب محبيه وعشاقه.

الشاب حسني من مواليد ولاية وهران في فيفري 1968، من أسرة متواضعة، بدأ حياته في لعب كرة القدم. وتوجه بعدها إلى عالم غناء الراي وفجر موهبته وسطع نجمه.

وتغنى حسني في أغاني عن الحب التي إتربطت بحياته الخاصة، وتغنى بها عن زوجته “ملوكة”، كما كان يعبر في أغانيه عن مشاكل الشباب واليتامى وغيرها من المواضيع.

وللأسطورة حسني حوالي 160 ألبوم، وإحتل البوم “البيضا مون أمور” الصدارة من حيث المبيعات بـ120 مليون نسخة.

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