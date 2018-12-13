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شاهد.. مغني الراب”Booba” في قلب سوسطارة بالعاصمة

فن وثقافة
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شاهد.. مغني الراب”Booba” في قلب سوسطارة بالعاصمة
بقلم م . فيصل

تداول رواد المواقع التواصل الإجتماعي فيديو لمعني الراب الفرنسي “Booba “رفقة المغني الجزائري “مدين”في قلب العاصمة من أجل تصوير كليب.

وأظهر الفيديو المتداول  مغني الراب “Booba” في حي سوسطارة بالعاصمة وسط حضور جمهور كبير من معجبيه ومحبيه من أجل مشاهدة نجمهم.

حيث كان “Booba”يقوم بتصوير فيديو كليب لأغنية جديدة رفقة المغني الجزائري “مدين”.


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