شاهد.. مكسيكية تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2021

فن وثقافة
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شاهد.. مكسيكية تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2021
بقلم نادية بن طاهر

تُوجت الشابة المكسيكية، أندريا ميسا، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021 ، في حفل أقيم ليلة أمس الأحد.

وتسلمت ميسا، التاج الماسي، من من قبل ملكة جمال الكون 2019، ممثلة جنوب إفريقيا، زوسيبيني تونزي.

وحلت في المركز الثاني البرازيلية، جوليا جاما، وفي المركز الثالث ممثلة بيرو، يانيك ماسيتا.

وتعمل ميسا والتي تبلغ من العمر 26 عاما، كمبرمجة، وتدعم السياحة في تشيهواهوا، وتدافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ملكة جمال الكون

ملكة جمال الكون


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