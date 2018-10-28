شاهد.. ملاكم يعتدي على مدربه بعد خسارته أحد النزالات !!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو للملاكم الجورجي ليفان شونيا، أثناء إعتدائه على مدربه عقب إعلان خسارته النزال.

ووقع الحادث بعد انتهاء نزاله في مواجهة البلغاري سباس غينوف في العاصمة البلغارية صوفيا أمس السبت.

ففور إعلان الحكم فوز صاحب الأرض، دخل شونيا في نوبة غضب عارمة ووجه لكمتين لمدربه وخرج على أثرهما من الحلبة.