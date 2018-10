شاهد.. ملاكم يعتدي على مدربه بعد خسارته أحد النزالات !!

ووقع الحادث بعد انتهاء نزاله في مواجهة البلغاري سباس غينوف في العاصمة البلغارية صوفيا أمس السبت.

ففور إعلان الحكم فوز صاحب الأرض، دخل شونيا في نوبة غضب عارمة ووجه لكمتين لمدربه وخرج على أثرهما من الحلبة.

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p

— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 27, 2018