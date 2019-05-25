شاهد.. ملكة جمال الجزائر عالميا تشارك في أكبر مسابقة للجمال بغانا

تشارك ملكة جمال الجزائر للتراث العالمي 2019، وحيدة قروج، في مسابقة لملكات الجمال عالميا، والتي ستقام في دولة غانا.

وطلبت قروج، من الشعب الجزائري، عبر تلفزيون النهار، أن يشاركها فرحتها، ويشجعها، لأنها ستكون سفيرة للجزائر دوليا، في دولة غانة، بهذه المسابقة.

وتابعت وحيدة، أن هذه المسابقة، خاصة بالعادات والتقاليد، التي تميز مختلف دول العالم.

وأكدت وحيدة، أن هدفها من المشاركة بهذه المسابقة، هو التعريف بعادات وتقاليد الجزائر، ومختلف ما يميزها، كاللباس التقليدي، والمأكولات المتنوعة.

وهذا ما يساهم في الترويج للسياحة بالجزائر، وما تمتلكه من مناطق سياحية متنوعة، فضلا عن الصحراء الجزائرية الخلابة، تضيف وحيدة قروج.

وختمت وحيدة كلامها: ” أتمنى أن يشاركني الشعب الجزائري، فرحتي، لأنني سأشارك في هذه المسابقة العالمية، وأن يشجعوني، لأمثل الجزائر أحسن تمثيل”.