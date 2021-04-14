شاهد.. مليونير يتميز على الأعمال الرمضانية في قصة شيقة

حققت الحلقة الأولى من المسلسل الرمضاني “مليونير“، والذي يعرض على قناة “النهار”، نجاحا كبيرا كما كان متوقع.

وجلبت أحداث المسلسل الكوميدي الدرامي المشاهدين، بقصة شيقة تعرف عليها الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى.

وأبدع نجوم الدراما الجزائرية على غرار نبيل عسلي وسارة لعلامة، وحسان كشاش وعادل شيخ وبيونة في أحداث المسلسل بأداء أدوار جديدة عليهم.

وحصدت الحلقة الأولى من المسلسل، أزيد من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات اليوتيوب في غضون ساعات.

وتُقدم قناة “النهار”، دعوة لمشاهديها، لمتابعة أقوى وأفضل الأعمال الرمضانية على شاشتها “شاشة كل الجزائريين”.