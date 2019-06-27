شاهد.. مهاجر جزائري بطل ينقذ رضيعة سورية في “ثانية مرعبة” بتركيا

رصدت كاميرات المراقبة في تركيا، لحظات تحبس الأنفاس، لفتى جزائري يعيش بتركيا، أنقذ رضيعة سقطت من شقة منزلها، في إسطنبول.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، ذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن الفتى الجزائري، فوزي زابعت ، “17 سنة”، قد أنقذ الرضيعة “ضحى محمد”، التي تبلغ عامين، في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وأشار ذات المصدر، إلى أن الفتى الجزائري المهاجر إلى تركيا، لاحظ وجود رضيعة على وشك السقوط من نافذة منزل أسرتها في الطابق الثاني، من أحدى المباني.

ولما شاهد الفتى الجزائري، المنظر المرعب للطفلة الرضيعة، وقف تحت النافذة، قبل أن يتمكن في لقطة تحبس الأنفاس من التقاط الرضيعة في حركة دقيقة استغرقت ثوان.

ولحسن الحظ، تمكن الفتى الجزائري البطل، من إنقاذ الرضيعة، دون أن تصاب بأي أذى.

وحسب ذات المصدر، فإن الفتى الجزائري، والذي يعمل في ورشة للنجارة، قد صرح بأنه فعل ما ينبغي القيام به من أجل إنقاذ الرضيعة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد وصلت الرضيعة إلى نافذة الشقة، بينما كانت والدتها منهمكة في إعداد الطعام في المطبخ.

وأشادت عائلة الرضيعة بالفتى الجزائري، واعتبرته “بطلا”، وكافأته بمبلغ 200 ليرة تركية “35 دولارا”.