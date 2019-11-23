شاهد: مواطن يحوّل ورقة من فئة 500 دينار إلى ورقة 50 أورو بنوع من السحر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن من ولايات الشرق الجزائري يحوّل الاوراق النقدية من فئة 500 دينار إلى ورقة 50 اورو.

واظهرت لقطات الفيديو المتداولة لشخص من ولايات الشرق الجزائري يدخل ورقة نقدية من فئة 500 دينار في آلة صغيرة لتخرج منها ورقة لـ50 اورو .

كما قام بإعادة العملية مرات حتى يبين صحة مايقوم به وهو تحويل الاوراق النقدية من الدينار الجزائري إلى الاورو .

وللتذكير ، فإن هذه العملية تعتبر نوع من السحر والشعوذة تستعمل للنصب والاحتيال على الناس، ولهذا وجب الحذر من التعامل مع مثل هذه الأمور التي لا تصدق.