شاهد.. موك صايب يشعل انستغرام بغنائه مع إبنته الصغيرة ياسمين

فن وثقافة
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شاهد.. موك صايب يشعل انستغرام بغنائه مع إبنته الصغيرة ياسمين
بقلم نادية بن طاهر

شارك النجم الجزائري، مختار صايب والمعروف فنيا بإسم “موك صايب”، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يغني مع إبنته الصغيرة ياسمين على “انستغرام”.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 50 ألف مشاهدة على موقع “انستغرام”، بعد مدة قصيرة من نشره من طرف الفنان الجزائري.

وإنهالت التعليقات على منشور موك صايب، وأثنى الجميع على جمال وطرافة إبنته الصغيرة ياسمين.

للتذكير، عرفت آخر أغاني موك صايب “الغربة”، نجاحا كبيرا، وحصلت على 13 مليون مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحها بموقع الفيديوهات “اليوتيوب”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742287

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