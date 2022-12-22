قناة النهار شاهد.. موهبة جديد في بلاطو The weekend show بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:46 شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GE2x7 اقرأ أيضا وضعية جوية مستقرة على اغلب ولايات الوطن..التفاصيل قناة النهار 17 ديسمبر عمر ركاش: منح الإمتيازات ستكون وفق شبكة تقييم والمتابعة الدورية ضرورية قناة النهار 21 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي يملك أقوى خط وسط في المونديال وخبرة لاعبيه ستخلق صعوبات للأرجنتين قناة النهار 12 ديسمبر من قلب الصحراء الجزائرية.. عروض إستثنائية للألبسة التقليدية قناة النهار 13 ديسمبر الشيخ النوي: حادث مرور مميت في المسيلة.. أرواح ضاعت بتقصير البشر قناة النهار 15 ديسمبر حسين آشيو: المنتخبات المرشحة للتتويج لديها ضغط كبير والمدرب الذكي من يرفع الضغط عن لاعبيه قناة النهار 09 ديسمبر صريح جدا: الأغواط.. هذه هي أسباب حوادث المرور ! قناة النهار 17 ديسمبر شاهد لحظة مغادرة الملك الأردني للجزائر قناة النهار 04 ديسمبر طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر درك فرندة بتيارت يسترجع 88 رأس من الماشية ويطيح بشبكات أرعبت الموالين قناة النهار 14 ديسمبر