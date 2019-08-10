شاهد.. ميادة الحناوي تنهار على مسرح تونس بسبب الإعياء!

سقطت النجمة السورية، “ميادة الحناوي”، على المسرح، أثناء إحيائها لحفل فني، الخميس الماضي، ضمن فعاليات مهرجان صفاقس، في تونس، وسط صراخ الجمهور.

وبدا على المطربة السورية، الإعياء، أثناء أدائها لأغنية “أنا بعشقك”، في الحفل، فحاولت أن تتمالك نفسها، وأمسكت بالمقعد الموجود خلفها، ولكنها فقدت السيطرة وسقطت على المسرح.

وقام أفراد فرقة “ميادة الحناوي”، على الفور، لمساعدتها على النهوض، وأجلسوها على المقعد الموجود على المسرح.

واعتذرت الفنانة للجمهور، عما حدث، وقالت أن حرارة الجو المرتفعة، هي سبب شعورها بالإعياء.

وأكدت النجمة السورية، أنها المرة الأولى التي تتعرض لها لموقف مماثل.

وواصلت “ميادة الحناوي”، فقرتها الغنائة، رغم ما تعرضت له، وسط تصفيق وتهليل الجمهور الحاضر، والذين شجعوها لتجاوز الأمر سريعا.