شاهد.. مُعتمر يخطف القلوب بهذا التصرف مع والدته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لشاب معتمر، وهو يحمل والدته على ظهره بالحرم المكي.

وتصدر مقطع الفيديو الترند على منصات مواقع التواصل الإجتماعي اليوم الإثنين، حيث أشاد الجميع بتصرف الإبن.

وظهر الرجل في الفيديو، وهو يحاول حمل والدته للطواف بها أمام الكعبة وهو ما نجح فيه.

وتنوعت التعليقات على الفيديو منهم من مدح تصرف الرجل، فيما انتقد البعض ما قام به الرجل تجاه والدته. خاصة أن سلطات الحرم توفر الكثير من الكراسي لكبار السن.

وكتب أحد المعلقين: “الله يكتب لهم الآجر، وما الوالدين إلا بوابة توصلنا إلى رضاء الله عنا ودخول الجنة.. إن احسنا له”.

وكتب آخر: “البعض راح يتضايق من كلامي لكن الحقيقة أغلبهم يدورون المشاهدات مع العلم إن السعودية موفرة كراسي مجانًا وفي كراسي كهرباء بعد”.