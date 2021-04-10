شاهد.. نابغة ينجح بمسابقة الدكتوراه في الرياضيات بـ4 جامعات

صنع النابغة جنينة نور الدين، والذي ينحدر من تبسة، الإستثناء هذه السنة، بنجاحه في مسابقة الدكتوراه بـ4 جامعات في تخصص الرياضيات.

ونجح جنينة، بمسابقة الدكتوراه لسنة 2021 في 4 ولايات، حيث تحصل على المرتبة الأولى بجامعات تبسة والوادي، وأم البواقي.

كما تحصل النابغة على المرتبة الثالثة، في جامعة سوق أهراس.

ونال الطالب، جنينة نور الدين شهادة البكالوريا عن جدارة ليلتحق بجامعة تبسة لدراسة تخصص رياضيات وإعلام آلي في السنة الأولى جذع مشترك.

ليتخصص في الرياضيات من السنة الثانية جامعي إلى غاية نيله شهادة الماستر في الرياضيات، تخصص معادلات تفاضلية جزئية.

ومما هو مؤكد، إن النجاح 4 مرات في 4 جامعات مختلفة بمسابقة الدكتوراه، وفي نفس السنة، وفي أصعب التخصصات، هو إنجاز عظيم.

وكشف النابغة في لقاء مع تلفزيون “النهار”، إن هدفه هو ترك بصمته في علم الرياضيات، وفي البحث العلمي.

مؤكدا إن عمله ومنافسته في هذا الميدان، بدأ الآن بنجاحه في مسابقة الدكتوراه.

ووصفه أساتذته، بأنه طالب متميز، مطالبين بالإهتمام بأمثاله.

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