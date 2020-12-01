شاهد.. نادين نجيم تبكي وتروي لأول مرة تفاصيل إصابتها بإنفجار مرفأ بيروت

تحدثت النجمة اللبنانية نادين نجيم، لأول مرة، عن تفاصيل إصابتها في إنفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية بيروت وخضوعها للجراحة.

ونشرت نجيم عبر حسابها على انستغرام، البرومو الترويجي للحلقة التي تحل فيها ضيفة في برنامج ” أحمر بالخط العريض” والتي ستعرض غدا الأربعاء.

وظهرت نادين في الفيديو وهي تروي لحظة إصابتها بالانفجار وبدت متأثرة جداً وذرفت الدموع عند تذكر لحظة إصابتها وما عاشته من لحظات رعب وخوف.

وقالت نادين في الفيديو: “فتحت عينيّ فكان وجهي مدمى وشفتاي مصابتان بجرح غائر وكبير وتوجهت لأحد المستشفيات بسرعة لإيقاف نزيف وجهي”.

وأضافت الفنانة: “بعد نزع الضماد عن وجهي تبين أني بحاجة للدخول إلى غرفة العمليات فوراً وأن الإصابة ليست بسيطة بالجلد فقط وبحاجة لتدخل جراحي”.

وفي ردها على سؤال عن الأهم إنقاذ حياتها أم إنقاذ وجهها قالت نادين : “مستقبلي وحياتي ووجهي واحد”، في إشارة إلى أن إنقاذ وجهها يعادل إنقاذ حياتها.

للتذكير، تعرضت نادين نجيم، لإصابة بالغة نتيجة الزجاج المتطاير جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أوت الماضي .

https://www.instagram.com/p/CIJXEbcHfBj/?utm_source=ig_embed