شاهد..”نافسة” فرحانة بلقاء اليوتوبوز كارولين وتلتقط السيلفي معها

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كشفت اليوتيوبوز الجزائرية المقيمة في السويد، شهرزاد الشهيرة بـ “كارولين”، القصة المؤثرة لاعتناق زوجها السويدي للإسلام من أجل الزواج منها.

وخلال نزولها ضيفة في برنامج 360° مع الزميل ياسين كنطاش، تحدثت شهرزاد عن لحظة اعتناق زوجها السويدي “توم” للدين الإسلامي في الجزائر وبالضبط في ولاية تيارت.

وقالت: تزوجت في السويد ومستحيل في ديننا الإسلامي زواج المرأة من رجل على غير دينها.. القلب وما يهوى ولو لم يكن يحبني لن يعتنق الإسلام من أجلي.

وتابعت: كانت لحظات مؤثرة جدا لحظة نطق زوجي بالشهادتين في مسجد بتيارت.. كان رفقة والدي وفرحتي كانت كبيرة”

ومن المنتظر أن تنزل المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي ضيفة على قناة النهار في برنامج لقاء 360° في حوار شيق وناري.

وللإشارة، وصلت اليوتوبورز الشهيرة إلى مطارالجزائر الدولي في زيارة إلى بلدها الأم بعد غياب 10 سنوات، وحظيت باستقبال أسطوري من معجبيها ومحبيها في الجزائر.

شهد مطار هواري بومدين اليوم الإثنين حضور المئات من المعجبين والمعجبات لإستقبال المؤثرة ونجمة اليوتيوب والأنستغرام شاهيناز .