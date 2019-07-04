شاهد.. نانسي عجرم تتعرض لموقف مزعج بمطار بيروت يثير غضبها!

تعرضت الفنانة اللبنانة، “نانسي عجرم”، لموقف أثار غضبها، في مطار بيروت الدولي، بلبنان، مما جعلها تخرج عن صمتها، وتعبر عن رأيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اضطرت الفنانة، للإنتظار طويلا، وهي تحمل إبنتها الصغيرة “ليا”، وسط الازدحام، مما أثار غضبها، لما تعرضت له من اهمال، رفقة زبائن المطار.

ونشرت “نانسي عجرم”، فيديو على صفحتها الرسمية على “تويتر”، يبين حالتها، وهي تحمل طفلتها الصغيرة على كتفها، والتي تبدو جد متعبة.

وأرفقت “نانسي عجرم” الفيديو، بالتعليق الآتي: “انا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي، ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟”.

وأضافت الفنانة: “كل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة، هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟”.

وتابعت نانسي: “عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس”.

وختمت الفنانة اللبنانية كلامها: “هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن”.

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟

يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019