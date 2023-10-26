شاهد.. نجم هوليود جيسون ستاثام يدعم غزة!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، قال ناشروه أنه يظهر النجم السينمائي البريطاني جيسون ستاثام وهو يلف سيارته بالعلم الفلسطيني للتعبير عن تضامنه مع غزة.

وحصد الفيديو، ملايين المشاهدات على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وتمت مشاركته آلاف المرات من قبل العديد من المستخدمين.

وعلق ناشروا الفيديو بالقول أن “ممثل هوليوود جيسون ستاثام يتحدى الشرطة ويدعم فلسطين بوضع العلم الفلسطيني على سيارته”.

ورغم الإنتشار الكبير لمقطع الفيديو، إلا أن أيا من المؤسسات الإخبارية حول العالم لم تقم بنشره، مما يرجح أن الادعاء ليس صحيحا.

كما أن جيسون ستاثام لم ينشر أيضا الفيديو أو أي شيء على ملفه الشخصي على إنستغرام. أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

وهو ما يعني أن الفيديو قد يكون مزيفا خاصة وأن الرجل الذي يظهر في المقطع يمكن أن يكون شخصا آخر، حيث لم تكن ملامحه واضحة.

وعلى الرغم من الشكوك حول صحة الفيديو، توجه العديد من معجبي الممثل إلى حسابه في إنستغرام للإشادة به من دون أن يصدر أي تعليق.