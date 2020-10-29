شاهد.. نرجس تُبهر المدربين في “the voice senior” بالطابع العاصمي

أبهرت الفنانة الجزائرية، نادية بوشمع والمعروفة في الوسط الفني بـ”نرجس”، جمهور ومدربي برنامج “the voice senior”، في طبعته الأولى.

واختارت نرجس، أغنية من الطابع العاصمي والذي أبدعت فيه، وحركت كراسي المدربين في مرحلة “الصوت وبس”.

وأدت الفنانة في بداية وصلتها الغنائية، استخبار جزائري من التراث، ثم أدت أغنية تراثية وهي “بالله يا إبن الورشان”.

هذا وتألقت نرجس باللباس التقليدي العاصمي، وعبرت عن فخرها الشديد به، بعدما نال إعجاب مدربي البرنامج.

وخلال ظهورها في حلقة أمس بالبرنامج، وقبل صعودها على خشبة المسرح، أكدت الفنانة الجزائرية، أن مشاركتها في “the voice senior”، هي أجمل مناسبة للتتويج حياتها الفنية والتي بدأت منذ 1973.

وبهذا تلتحق نرجس، بالنجم الجزائري عبد العزيز بن زينة، بالمرور إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج “the voice senior”، والذي خصص للمواهب الغنائية التي تفوق أعمارهم الـ60 سنة، من كل من الفنانين الكبار هاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم وسميرة سعيد.