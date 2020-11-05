شاهد.. نرجس تُطرب الجمهور بـ”حيرتني بنية” في نصف نهائي “The Voice Senior”

أبدعت الفنانة الجزائرية “نرجس”، في الحلقة النصف نهائية لبرنامج “The Voice Senior، بأدائها للأغنية الجزائرية “حيرتني بنية”.

وأطربت الفنانة نادية بوشمع والمعروفة بـ”نرجس”، جمهور ومدربي البرنامج، بصوتها القوي.

وانتهى مشوار “نرجس”، في الحلقة النصف نهائية للبرنامج، بعدما قدمت أداء رائعا، واختار ملحم زين كل من المتسابقين الحسين فضلاوي وعبدو ياغي للمرور معه للنهائي.

للإشارة، يشارك النجم الجزائري عبد العزيز بن زينة في البرنامج، واستطاع أمس، التأهل إلى نهائي أضخم برنامج بالوطن العربي، بعدما قدم أداء مبهر.