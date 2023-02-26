شاهد.. نشطاء يهاجمون ماكرون في معرض بباريس

هاجم نشطاء في مجال البيئة، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمعرض الزراعة الدولي في باريس.

واتهم النشطاء، ماكرون، بالتقصير في ملف المناخ، مما استدعى طاقم الأمن للرئيس الفرنسي للتدخل بسرعة وإبعادهم.

وتم تداول عدة مقاطع فيديو على “تويتر” للحادثة، ووصف المتابعون طريقة تعامل حراس الأمن مع منفذي الهجوم بـالـ”وحشية”.

وكان ماكرون، قد تعرض سابقا، للصفع من قبل شخص خلال زيارة له لمنطقة جنوب شرق البلاد، واعتقلت الشرطة شخصين بعد الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين بعدما صفع رجل الرئيس ماكرون على وجهه.

https://web.facebook.com/watch/?v=1169193990411894&t=0