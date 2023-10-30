شاهد.. نظرة كريستيانو لنانسي عجرم تُلهب مواقع التواصل

إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو رصد إلتفاتة ونظره من الدون كريستيانو رونالدو للنجمة اللبنانية نانسي عجرم.

ولم تمر التفاتة وابتسامة كريستيانو رونالدو للمقاعد الخلفية وتحديداً لمكان جلوس نانسي عجرم، في افتتاح موسم الرياض، مرور الكرام.

وتداول الجمهور، وخاصة محبي الفنانة نانسي عجرم، الصورة واللقطة، على أن كريستيانو قد التفت وابتسم لنانسي عجرم.

ولاحظ الكثير أن ما يظهر في الفيديو الكامل، هو أن رونالدو كان يتحدث ويتفاعل مع الأجواء. وبالفعل التفت إلى الخلف وكان يبتسم بشكل عام.

هذا واجتمع عدد كبير من أشهر نجوم العالم بالرياضة والفن ليحضروا الحدث الكبير ومنهم Kanye West كاني ويست، امينم Eminem. وريو فرديناند، وسلمان خان، وليام باين، ونانسي عجرم، وأحمد سعد، وياسمين صبري. وبوراك أوزجيفيت وغيرهم.

وعلى الرغم من أن الإفتتاح كان مليء بالمشاهير، لكن استطاع كريستيانو رونالدو وجورجينا أن يخطفوا الانظار كلها إليهم.

https://www.instagram.com/p/CzBnWJyRC8k/