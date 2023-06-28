قناة النهار شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 11:33 تحديث في 28 جوان 2023 - 12:46 عيد أضحى شارك غرِّد أرسل 30 0 شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ja2QC اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد كيف تبذر أموال الشعب بسكيكدة قناة النهار 18 جوان الدرك الوطني بالمسيلة : هذه هي تفاصيل وأسباب حادث "الحاسي" بين الحافلة و السيارة قناة النهار 10 جوان الرئيس تبون يكرّم والد اللاعب الراحل بلال بن حمودة بتأثر شديد قناة النهار 11 جوان صريح جدا: هذا هو دور الشباب الجزائري في عيد الأضحى .. قناة النهار 27 جوان بالألوان الزيتية..هكذا يبدع نبيل رحمون في نقل رسومات واقعية قناة النهار 20 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد 360 مسكن مخروبين بالبيض قناة النهار 18 جوان بكالوريا 2023: أولياء يتجندون لدعم أبنائهم و مقاسمتهم ضغط إمتحانات الباك قناة النهار 15 جوان قالمة: موازاة وإرتفاع درجات الحرارة .. مخطط إستباقي لمكافحة الحرائق قناة النهار 20 جوان ميـ.لة: وفاة طفلين بسبب الأمطار الطوفانية بتاجنانت .. وتسجيل خسائر مادية معتبرة قناة النهار 14 جوان نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء الجزائر يكشف أسرار خطـ.ـيرة حول قضية الإتجار بالبشر والتي أثارت ضجة قناة النهار 25 جوان