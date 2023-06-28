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قناة النهار

شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية

بقلم قناة النهار
شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية
عيد أضحى
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شاهد..نقل خطبة و صلاة عيد الأضحى بمختلف مساجد الجمهورية

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