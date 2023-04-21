قناة النهار شاهد..نقل شعائر صلاة العيد من مختلف ولايات الوطن بقلم قناة النهار نشر في 21 أفريل 2023 - 13:07 شارك غرِّد أرسل 14 0 شاهد..نقل شعائر صلاة العيد من مختلف ولايات الوطن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pZmjR اقرأ أيضا مداهمة مستودع لصناعة "قلب اللوز" دون أدنى شروط النظافة بالحراش قناة النهار 07 أفريل نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل المطاعم التركية تشهد حركية كبيرة وقت الآذان خلال شهر رمضان قناة النهار 11 أفريل الكتكوتة زهرة تطرب بلاطو النهار بأغنية "من زينو نهار اليوم" مع الفنان القدير عبد القادر شاعو قناة النهار 21 أفريل رمضان 2023 : مع إقتراب عيد الفطر مواطنون يفضلون خياطة الملابس حسب أذواقهم قناة النهار 19 أفريل الإعجاز العلمي في القرءان : التحنيك قناة النهار 01 أفريل نوال زعتر: فكرت أكثر من مرة في الإعتزال نهائيا من الفنّ قناة النهار 06 أفريل رجال صدقوا / مصعب بن عمير بن هشام قناة النهار 07 أفريل أمين بومدين: الشعب الجزائري لا يحب التغيير ويوالف بزاف الممثلين قناة النهار 07 أفريل بيونة: كي طاحت بيا لقيت حبابي عاونوني قناة النهار 31 مارس