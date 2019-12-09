شاهد.. نوال الزغبي تسقط أرضاً في السعودية!
تعرضت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، إلى موقف محرج خلال تواجدها في السعودية، في إطار فعاليات موسم الرياض.
ونشرت الفنانة عبر حسابها على الانستغرام، مقطع فيديو أثناء تواجدها بأحد الفنادق بالمملكة، وإلتقائها بمعجبيها.
وخلال حديثها مع طفل جاء لاحتضانها، فقدت الزغبي توازنها لتسقط أرضا، بعد إستناد الطفل عليها.
وعلقت المطربة اللبنانية على الفيديو قائلة: “لقطة عفوية مع عمر”.
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