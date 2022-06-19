قناة النهار شاهد..نيـ.ران تلتهم 3 محلات تجارية بشارع بن يمينة في البليدة بقلم قناة النهار نشر في 19 جوان 2022 - 15:49 شارك غرِّد أرسل 309 0 شاهد..نيـ.ران تلتهم 3 محلات تجارية بشارع بن يمينة في البليدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9JiqH اقرأ أيضا بجاية: طباخون وعمال يتطوعون لتوفير وجبات لمترشحي البكالوريا قناة النهار 14 جوان طالع هابط: النوي يقصف وزارة كرة القدم ومسؤولي الجنوب بعد فضيحة القاعة الرياضية و المسابح المتنقلة قناة النهار 05 جوان مجتمع: زيادة بـ 800 دج في سعر البوركيني والمظلات الشمسية بـ 4 ألاف دج قناة النهار 04 جوان شاهد..والد اللاعب الراحل "بلال بن حمودة" يتلقى التعازي قناة النهار 11 جوان بلماضي يمنح بصيص أمل جديد لديلور الرياضة 30 ماي يحيى من ذوي الهمم يكافح لنيل شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 06 جوان حاج يوزع الورود على الحاجات قبل الإقلاع إلى البقاع المقدسة قناة النهار 15 جوان بعد فتح تحقيق في رحلة باخرة باجي مختار3.. الحبس المؤقت لمدير النقل البحري للمسافرين الوطني 10 جوان إستعدادا لفصل الصيف.. تدوير المياه المستعملة ومنعها من الإختلاط بالبحر قناة النهار 06 جوان برنامج Toutes Options: رونوتراكس تطلق خدمة "Chek And Drive" لفائدة عملائها قناة النهار 18 جوان