شاهد.. هبوط اضطراري جنوني لطائرة على طريق مزدحم بالسيارات!

اضطر طيار كندي، في مشهد يحبس الأنفاس، للقيام بهبوط اضطراري طارئ على طريق سريع خارج كيبيك، بعد أن تعرضت الطائرة لخلل خطير.

ودمج الطيار، طائرته الخفيفة، بشكل مثالي في حركة المرور.

والتقط سائقو السيارات على الطريق السريع 40 في مدينة كيبيك الكندية، الخميس الماضي، مقاطع فيديو للهبوط المفاجئ.

وظهرت طائرة “Piper Cherokee” الخفيفة، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الطريق، الذي كان مكتظ بالسيارات، بحثا عن مكان للهبوط.

كما احتوى الطريق بالاضافة إلى السيارات، على عقبات أخرى، بما في ذلك العديد من الجسور.

وأظهر الطيار مهارات مثالية، وهبط مباشرة وسط حركة المرور دون الارتطام بأي شيء.

ووقع الحادث على بعد بضعة كيلومترات جنوب مطار “Jean-Lesage” الدولي، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة.

وتحققت الشرطة المحلية من الواقعة، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لخلل ميكانيكي خطير، ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري، حسب موقع “إذاعة كندا”.