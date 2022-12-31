شاهد: هذا السلوك غرامته 2500 دينار

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. فيديو يظهر سائق حافلة يسير على الرصيف من أجل تجاوز زحمة السير.

وأظهر الفيديو الذي نشرته ذات المصالح سائق حافلة يسير على الرصيف من أجل تجاوز زحمة السير. حيث تجاوز هذا السائق عدد من السيارات عبر الرصيف المخصص للراجلين معرضا الركاب للخطر وغير مباليا بحياة المواطنين الذي يسيرون عبر الرصيف.

وطرحت ذات المصالح عبر منشورها عدد من التساؤلات وكتبت بعيدا عن المخالفة المرتكبة ولكن أين هي كفاءة السائق؟ بحكمه متحصل على شهادة الكفاءة المهنية !! أين هي أخلاقيات السياقة ؟؟ أسئلة عديدة ومتعددة تطرح حول هذا السلوك.

أما فيما يخص الجانب القانوني تَعتبر أحكام المادة 80 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم، هذا السلوك مخالف للقانون. كمايعاقب عليه بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج من الـمـادة 66/ب2 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم.