شاهد.. هذا ما قام به شيخ وطلبة زاوية الهدى أثناء زيارة بلمهدي

قام شيخ زاوية الهدى والضياء رفقة طلبته بغرداية، أثناء زيارة وزير الشؤون الدينية رفقة الوفد المرافق له، بدعاء جماعي للجزائر وشعبها للخروج من الأزمة الراهنة.

وقام شيخ الزاوية وطلبته، بتكريم يوسف بلمهدي، بإلباسه لباس للعرسان، مع قراءة أنشودة البردة.

وهي المراسيم التي يستعملها سكان الولاية، أثناء حفلات الزواج للعرسان.

وتعتبر هذه الزاوية، من أهم مدارس التعليم القرآني بالجنوب، حيث فاق عدد المتخرجين منها، الـ500 حافظ للقرآن.

تم إدماج أكثر من 280 من هؤلاء المتخرجين، في مختلف المساجد ودور العبادة على المستوى الوطني.

وتفاجئ الوزير، من الطريقة العلمية التي يتم خلالها تدريس الطلبة، وحسن تنظيم الزاوية، والتي تعتبر إحدي منارات العلم بالجنوب.