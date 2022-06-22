شاهد.. هشام كوك يقيم حفلة شواء وسط رماد مطعمه

قدم الشيف الجزائري “هشام كوك”، درسا في الصبر والرضاء بقضاء الله عز وجل، بعد الكارثة التي حلت بمطعمه ليلة أمس.

وتعرض مطعم الشيف هشام كوك، إلى حريق هائل، أدى إلى أضرار كبيرة بالمطعم والتجهيزات.

إلا أن هذه المحنة، لم تثني هشام كوك عن التفائل والرضاء بالقدر، حيث قام بحفلة شواء وسط رماد مطعمه رفقة فريق عمله.

ونشر هشام كوك مقطع فيديو من أمام حطام المطعم أين ظهر في معنويات مرتفعة مع فريقه وكتب: “الدنيا نعيشوها بالحلو بالمر”.

مضيفا: “لي من عند ربي مرحبا بيها. الحمد لله على كل حال. كل الشكر لكل الفريق على وقفتهم وكل لي سقساو عليا.. ربي يخلينا محبة الناس وإن شاء نولوا بقوة والله ولي التوفيق”.

https://web.facebook.com/watch?v=562459375504771

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إحتراق مطعم الطباخ هشام كوك بالكامل

تعرض مطعم الشيف الجزائري الشهير على مواقع التواصل الإجتماعي “هشام كوك”، لحريق هائل فجر اليوم الأربعاء.

وشارك الطباخ مقطع فيديو على صفحته بموقع انستغرام والتي تحتوي على مليون ونصف مشاهد، أين ظهرت ألسنة النيران وهي تلتهم المطعم بالكامل.

ليعود ويشارك صورا للدمار الذي خلفته النيران بعد إطفائها من قبل عناصر الحماية المدنية.

وأظهرت الصور إحتراق المطعم بالكامل بكل أثاثه وتحطم السقف، حيث لم يبقى من المطعم إلا الرماد.

كما تحدث الشيف مع متابعيه ليطمئنهم عليه قائلا: “لكل من يسأل عني، أقول لكم بارك الله فيكم، لا توجد خسائر بشرية في الحريق، والمطعم إحترق بالكامل”.

وأضاف هشام كوك: “أقول لرجال الحماية المدنية، بارك الله فيكم.. داروا لي عليهم. كلش مخلوف الواحد يحمد ربي ويقول هكذا ولا اكثر الحمد لله”.

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