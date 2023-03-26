شاهد.. هكذا إنتقم رامز جلال للنساء من ياسمين عز

إنتقم الفنان رامز جلال، من المذيعة المصرية المثيرة للجدل ياسمين عز، حيث حلت ضيفة بمقلبه الرمضاني في حلقته الثالثة.

وبعد نهاية الحلقة التي تعرضت فيها عز لمقالب مذعرة، نشر رامز جلال صورة معها على حسابه في فايسبوك وعلق عليها: “شايفه الستات دول.. اعتذريلهم”.

وياسمين عز معروفة ببرنامجها المثير للجدل، والذي تدافع فيه عن الرجال بطريقة مستفزة.

وفي بداية الحلقة، وصف رامز جلال ياسمين عز، قائلا: “معانا النهاردة عروسة المولد. اللي خربت نص بيوت مصر وخلت الرجالة تمردت على ستاتها. وهي المزة صاحبة مبدأ اتسهتني واتنحني هاتنجحي. المزة المسهتنة والمذيعة المستهبلة صاحبة الصوت الشتوي اللي رفعت علم الذكورة ورجعت الراجل في الصورة وخربت نص بيوت مصر”.

وحينما كشف رامز جلال عن شخصيته للمذيعة ياسمين عز، وجه إليها سؤال قائلا: “عايز أسألك سؤال الكل بيسأله، أنتِ مجنونة؟”. لتجيب بأنها عاقلة وست الكل، ليرد عليها: “محدش بيقول على نفسه كدة”.

وحافظت المذيعة ياسمين عز على هدوء أعصابها ورد فعلها بعدما اكتشفت وقوعها في مقلب برنامج “رامز نيفر إند”. وأثناء تصوير المقلب، كانت ياسمين عز تصرخ كثيرا وبشكل خاص عند انقلاب ظهر الكرسي.

وقالت عز بأنها لو ماتت ستدخل الجنة مع الرجال لأنها تدافع عنهم، ووصفت ما يقوم به رامز جلال معها في المقلب أنه سيزعج الرجال.

وكتبت ياسمين عز على صفحتها بفيسبوك قبل عرض الحلقة: “يا مدام انا وعدتك أنك هتشوفيني في رمضان ووفيت بوعدي. أرجوكي بعد ما تخلصي شماتة، زي مانا فرحتك. تقومي تفرحي فرعونك بكوباية شاي وطبق قطايف بالمكسرات. وماتحطيش سكر علشان منبع السكر قاعد قدامك”.