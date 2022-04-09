شاهد.. هكذا احتفلت أمل بوشوشة وزوجها بعيد ميلاد ابنتهما

شاركت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، صورا عن إحتفالها رفقة زوجها بعيد ميلاد إبنتها “ليا”.

واحتفلت الفنانة، بيوم ميلاد إبنتها “ليا” وسط أجواء مميزة برفقة زوجها حيث حضرت قوالب الكيك المخصصة للأطفال مع رسومات جميلة.

وظهرت العائلة في الصور، بغاية السعادة بالاحتفال بالذكرى الخامسة لميلاد “ليا”.

وعلقت أمل على الصور قائلة: “كل عام وأنت روحي ومصدر سعادتي وسر ابتسامتي و نور حياتي. مثل اليوم وقبل خمسة أعوام أبصرت أنت النور وأبصرت أنا الحياة”.

كما تفاعل الجمهور وعدد من أصدقاء أمل وزملائها مع الصور وتمنوا لابنتها العمر المديد والصحة والسعادة.

وعلى الصعيد الفني، تغيب أمل بوشوشة عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي حيث انها لا تشارك بأي مسلسل درامي.

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