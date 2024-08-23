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شاهد.. هكذا تم إنقاذ شخصين عالقين بالصخور بسكيكدة

بقلم نادية بن طاهر
شاهد.. هكذا تم إنقاذ شخصين عالقين بالصخور بسكيكدة
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تمكنت فرقة الغطاسين وفرقة البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة بولاية سكيكدة، من إنقاذ شخصين عالقين في وسط الصخور بشاطىء أولاد علي “غير محروس”.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، مقطع فيديو عن عملية الإنقاذ، التي تمت في منطقة ذات تضاريس وعرة بدون مسالك.

وحسب بيان للمديرية، فالشخصين من هواة رياضة التجوال، وأحدهما مصاب بكسور إثر سقوطه.

وتم إنقاذ الشخصين، في تدخل مشترك بين إختصاص الغطس والإنقاذ في الأماكن الوعرة .

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، ونقلهما إلى المستشفى المحلي في عين المكان.

https://www.facebook.com/watch?v=381888704715928

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