إعــــلانات
قناة النهار

شاهد.. هكذا خبأت عصابة المخدرات 70 كلغ “زطلة” داخل السيارات على طريقة الأفلام والأمن يداهمهم

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. هكذا خبأت عصابة المخدرات 70 كلغ “زطلة” داخل السيارات على طريقة الأفلام والأمن يداهمهم
  • 158
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/iju0h
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر