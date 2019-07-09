شاهد.. هكذا فاجئ “L’Algérino” أحد معجبيه بعد نجاحه في البكالوريا

قام الفنان الجزائري العالمي، سمير جغلال، والمعروف بـ”L’Algérino”، بمكافأة أحد معجبيه بفرنسا، بعد حصوله على شهادة البكالوريا، بتفوق.

حيث قام النجم الجزائري، بتحضير عدة مفاجآت للشاب، وأمضى معه يوما كاملا، وقدم له الكثير من الهدايا.

ووثق النجم الجزائري تكريمه لمعجبه التلميذ “بارودي”، في فيديو كليب، وأغنية، أهداها له، ولعائلته، بعد نجاحه في مسيرته الدراسية، وتفوقه في شهادة البكالوريا.

الأغنية تحمل عنوان “mention max”، وحصلت على أكثر من مليوني مشاهدة، بعد أقل من يوم على طرحها،

بموقع “اليوتيوب”، وتحتل المرتبة الثانية، في “الترند” الجزائري.

ودرس الشاب المتفوق، بثانوية “Saint Exupéry”، بمرسيليا، في فرنسا.